Percival de Souza, do Cidade Alerta, deixa a Record após 21 anos na emissora

Na Record, o comentarista ganhou popularidade no "Cidade Alerta", especialmente pela dupla bem-humorada com Marcelo Rezende (1954-2017), entre 2012 e 2017

Folhapress - 04 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER – O jornalista e comentarista de polícia Percival de Souza e a Record fizeram um acordo para encerrar sua passagem pela emissora de Edir Macedo após 21 anos. O fato foi confirmado pela TV em comunicado nesta quinta (4).

Com 80 anos de idade, Percival tem um convite para seguir com projetos em plataformas digitais, em programas que faz na empresa. Um deles é o Arquivo Vivo, onde fala sobre crimes antigos. Ele ainda não deu a resposta para a emissora.

A decisão está nas mãos de Percival. A opção para que ele deixasse o programa foi da emissora. Recentemente, o jornalista ficou afastado da empresa por alguns meses após passar por um cateterismo no coração. Havia muita preocupação com sua saúde.

“A Record vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no ‘Cidade Alerta’, e em outras atrações”, afirmou a emissora.

“Percival foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade”, diz a nota.

Percival de Souza começou a trabalhar cedo, o que faz dele um jornalista com mais de 60 anos de profissão. Percival começou aos 14 anos, na redação da Folha de S.Paulo, e passou por Rádio Capital, Rádio Eldorado, Rádio Gazeta, Globo e TV Cultura.

Na Record, o comentarista ganhou popularidade no “Cidade Alerta”, especialmente pela dupla bem-humorada com Marcelo Rezende (1954-2017), entre 2012 e 2017.

Além de jornalista, Percival de Souza é escritor e fez dois livros premiados: “Autópsia do Medo”, a biografia do delegado Sérgio Paranhos Fleury, e “Eu, Cabo Anselmo”, uma entrevista com o maior agente duplo a serviço do regime militar.

VEJA O COMUNICADO DA RECORD NA ÍNTEGRA

“A RECORD vem a público expressar o mais profundo agradecimento pelos 21 anos que Percival de Souza dedicou à emissora. Sua atuação como comentarista de segurança no “Cidade Alerta”, e em outras atrações, foi inestimável para nossa história e ajudou a construir a reputação do jornalismo de verdade do canal, pautado pela credibilidade e imparcialidade.

Um dos mais reconhecidos e premiados jornalistas investigativos da imprensa brasileira, sempre foi reconhecido pela ética e comprometimento com a notícia. Ao longo de duas décadas, suas análises e críticas contribuíram significativamente para a compreensão dos telespectadores em incontáveis casos, não só policiais, mas em diversos assuntos de interesse da sociedade brasileira.

Certos da importância para o jornalismo e o quanto seus conhecimentos são primordiais, Percival de Souza foi convidado para continuar a parceria analisando grandes casos através dos projetos multiplataforma onde já atua, como o blog no R7.com, o podcast “Arquivo Vivo” e outras possibilidades que virão.

Desejamos muito sucesso para a sequência dessa trajetória brilhante”.