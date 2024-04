Liberada nova carteira de identidade para brasileiros com idade entre 0 e 59 anos

Documento tem como finalidade criar padrão único de documentação para identificar pessoas nascidas no território

Gabriella Pinheiro - 05 de abril de 2024

Nova carteira de identidade. (Foto: Assessora de Comunicação Secretaria Especial de Modernização do Estado)

O Governo Federal liberou a emissão da nova carteira de identidade, denominada Carteira de Identidade Nacional (CIN), destinada aos brasileiros com idade entre 0 a 59 anos.

O documento leva em consideração a idade dos cidadãos e tem como finalidade criar um padrão único de documentação para a identificar as pessoas nascidas no território.

Uma das novidades é que, com a ação, os detentores da carteira poderão utilizar o CIN ao invés do tradicional e já conhecido Registro Geral (RG). A substituição é obrigatória, no entanto, os brasileiros terão até 10 anos para fazer o processo.

De acordo com o Governo, por meio do documento, será possível implementar mais recursos de segurança para verificação de autenticidade, como o QR Code, que pode ser lido pelo celular, e identificar pessoas com deficiência.

Além disso, o documento também apresenta as seguintes vantagens: pode ser emitido tanto nas versões impressa e digital – para aqueles que fizerem a primeira, o modelo virtual estará disponível no aplicativo GOV.BR -, utilização do CPF ao invés do RG, possibilidade de usar o CIN nos países que possuem acordo internacional com o Brasil, inclusão do número de outros documentos, gratuidade na emissão e renovação,

A nova carteira de identidade informará dados como nome da pessoa e nome social (se houver); CPF; sexo; data de nascimento; nacionalidade ou naturalidade; assinatura do titular (opcional em casos de deficiência, analfabetismo ou perda de função momentânea); nomes da mãe e do pai; órgão expedidor, local e emissão; QR Code, tipo sanguíneo e informações sobre doação de órgãos.

Até o momento, conforme divulgado pelo órgão federal no dia 22 de fevereiro, a CIN já pode ser emitida nos seguintes estados: Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Pernambuco (PE), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Paraná (PR), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).

