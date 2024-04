Idosa é socorrida às pressas em Anápolis após ser atacada por enxame de abelhas

Vítima foi encontrada com diversas picadas em diferentes partes do corpo

Gabriella Pinheiro - 06 de abril de 2024

Foto mostra Samu no local em que idosa foi atacada por enxame. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 81 anos, precisou ser socorrida às pressas na tarde deste sábado (06), após ser atacada por um enxame de abelhas, na zona rural, em Anápolis.

O acidente aconteceu em torno das 15h em uma chácara, próximo a GO-330, nas proximidades do DAIA. A vítima estava com uma pessoa da família.

Em um dado momento, a idosa acabou sendo atacada por um enxame de abelhas, o que gerou diversos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e esteve no local. No endereço, localizaram a vítima com diversas picadas no rosto, tórax, braços e em outros membros, além de estar inconsciente.

Ela foi resgatada e, ainda no próprio local, os socorristas deram início aos procedimentos de salvamento, que incluíram a aplicação de oxigênio.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi quem realizou o transporte da idosa.

Antialérgicos ministrados fizeram ela recobrar a consciência e, em seguida, a vítima foi levada para receber atendimento médico.