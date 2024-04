Após quase matar o tio com facadas na nuca e cabeça, jovem volta para casa e dorme

Tudo começou com um desentendimento entre mulheres da família, que logo escalou para uma confusão generalizada

Samuel Leão - 07 de abril de 2024

Homem leva facadas do sobrinho em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre mulheres de uma mesma família acabou terminando em facadas, quando os homens resolveram intervir. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (07), em Senador Canedo, e o autor das agressões foi preso ao ser encontrado dormindo, na própria casa, pela manhã.

Tudo começou com um desentendimento entre mulheres da família, que logo escalou para uma confusão generalizada quando o marido de uma delas, de 37 anos, resolver separar a briga. No entanto, o namorado da outra, um rapaz de 19 anos e sobrinho do casal, afirmou que ele teria agredido a esposa dele.

Nesse momento, ele decidiu sacar uma faca e avançou contra o tio, desferindo golpes no pescoço e na nuca dele. Outro homem da família, que estava presente no momento da briga, ainda tentou intervir e acabou sendo atingido na mão.

Na sequência, o jovem fugiu do local, enquanto a família do ferido o levava para o Centro de Saúde São Sebastião. Ao chegar na unidade, ele recebeu atendimento especializado, e a equipe médica chegou a afirmar que a vítima não faleceu por pouco.

Logo na manhã seguinte, a mãe do suspeito alertou a tia, esposa do agredido, que ele teria voltado para casa e estava indo dormir. Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, para realizar buscas ao suspeito.

Ao chegar na residência, foram recebidos pela genitora, que permitiu a entrada da guarnição. Eles abordaram o jovem, que confessou a autoria dos fatos e ainda relatou que teria agido em defesa da própria esposa.

O caso foi registrado como homicídio tentado e lesão corporal, de modo que o suspeito foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Já o exame de corpo de delito da vítima ainda será realizado.