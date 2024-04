Campeão nacional de Crossfit, entenda porque namorado de Juliette tem forte ligação com Goiás

Com mais de 362 mil seguidores no Instagram, jovem compartilha intensa rotina de treinos nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 07 de abril de 2024

Juliette ao lado do namorado e atleta Kaique Cerveny. (Foto: Reprodução/ Instagram/ @juliette)

Discreto sobre a vida pessoal, mas ativo quando o assunto é esporte. O novo namorado da cantora e ex-campeão do BBB 21, Juliette, o atleta Kaique Cerveny, não só se destaca na beleza como é uma referência no crossfit, sendo sagrado campeão brasileiro da modalidade em 2019 na competição TCB.

Mas o que ainda é um fato desconhecido para muitos é que o ‘galã’ possui uma forte ligação com Goiás que vai além das irregulares idas e vindas ao estado.

Apesar de ser natural do município de Bauru, em São Paulo (SP), o crossfiteiro passou maior parte da vida na cidade goiana de Mineiros, no Sul do estado.

Em entrevista ao site Solutudo, ele afirma que a mudança aconteceu quando tinha em torno de 06 anos e foi causada em decorrência do trabalho do pai.

“Eu nasci em São Paulo e morei lá até os 6 anos de idade, quando nos mudamos para Mineiros, interior de Goiás, por conta do trabalho do meu pai. Foi lá que eu vivi grande parte da minha vida”, diz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaique Cerveny (@kaiquecerveny)

Foi ainda morando no interior goiano que o rapaz despertou o interesse nas práticas esportivas. Com cerca de 11 anos, Kaique entrou para a academia e descobriu a paixão pelo atletismo.

De acordo com ele, a princípio, a motivação para a entrada na área teria sido um interesse em emagrecer e, consequentemente, ficar forte.

“Eu comecei a gostar de esporte desde muito cedo. Quando eu era pequeno eu era gordinho, então eu passei por várias fases, queria emagrecer, ficar forte. Eu sempre gostei muito de esporte no geral, joguei futebol, tênis, andei de skate, vários esportes. Com 11 anos mais ou menos eu entrei para a academia”, explica.

Aos 16 anos, ele se mudou para Uberlândia, em Minas Gerais (MG) para iniciar a faculdade, mas, após conhecer o Crossfit, decidiu pedir transferência para Bauru para treinar na Crossfit Bauru – equipe pela qual o mesmo competiu na TBC em 2019 e foi campeão.

Com mais de 362 mil seguidores no Instagram, atualmente, o crossfiteiro mora em Brasília (DF) e compartilha a intensa rotina de treinos na plataforma.

Além dos esportes, o jovem também divulga algumas parcerias nas redes sociais e participa de eventos contando sobre a trajetória profissional.