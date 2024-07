Vila Nova recebe o Santos valendo a liderança da Série B; saiba onde assistir na TV e online

Apenas um ponto separa o Tigrão da equipe paulista, que disputa a competição pela primeira vez na história

Caio Henrique - 18 de julho de 2024

Vestiário do Vila Nova. (Foto: Captura/ Youtube/ TigrãoTV)

O Vila Nova trava, na noite desta quinta-feira (18), um dos duelos mais aguardados do futebol goiano até o momento.

Isso porque, às 20h, a equipe entrará em campo contra o Santos, abrindo a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo, que acontecerá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, terá um toque especial: a liderança da competição.

Isso porque apenas um ponto separa a equipe goiana da paulista – que disputa a Série B pela primeira vez e é a atual líder, com 28 pontos.

O Tigre é o melhor mandante de toda a competição e conta, mais uma vez, com o apoio da torcida em Goiânia para conseguir o trunfo.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida para todo o Brasil através do modelo pay-per-view. Também é possível acompanhar os lances em tempo real pelos chats do Globo Esporte e do Placar UOL.