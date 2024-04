Em menos de 20 dias, escola de Anápolis é invadida e furtada duas vezes

Ao Portal 6, mães e integrantes da comunidade relataram a sensação de impotência e insegurança

Samuel Leão - 08 de abril de 2024

Furto é flagrado na Escola Senador José Lourenço Dias. (Foto: Reprodução)

A Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, situada no bairro Bandeiras, em Anápolis, foi furtada na madrugada desta segunda-feira (08). A situação ainda tem um agravante, pois esse já é o segundo caso ocorrido em menos de 20 dias.

Por volta das 07h da manhã, funcionários chegaram na unidade e se depararam com uma janela arrombada. Ao verificarem o interior, descobriram que a dispensa de alimentos havia sido revirada e que a fiação do alarme de segurança havia sido cortada.

Ainda foi relatado que, por volta das 22h do domingo (07), o alarme soou na empresa de segurança responsável. No entanto, a mesma não possui autonomia para adentrar o prédio, realizando inspeções apenas na área externa.

Neste episódio, foram furtadas apenas garrafas de refrigerante que estavam guardadas. Entretanto, há menos de 20 dias, outro furto ocorreu, no qual foi levada uma televisão.

Outro fato preocupante é um muro improvisado, visto que parte da estrutura que cerca a escola caiu há cerca de 2 anos e ainda não foi reparada.

Tapumes de metal cercam a fachada, de modo que o acesso de criminosos se torna facilitado. Portas também foram arrombadas, com os trincos aparentemente estouradas à força.

A unidade também não possui câmeras de segurança, de modo que apenas o sistema de segurança de um vizinho foi capaz de registrar a primeira ação criminosa, ocorrida no final de março.

Mães e integrantes da comunidade ainda relataram ao Portal 6 que, no final de 2023, outro furto teria ocorrido no local, contribuindo ainda mais para a crescente “sensação de impotência e insegurança” que paira no local.