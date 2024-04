Multinacional italiana abre 60 vagas de emprego para diversas áreas em Goiânia e região

Seletiva acontecerá de forma online e currículos podem ser enviados também por WhatsApp

Gabriella Pinheiro - 08 de abril de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

A empresa multinacional italiana, Gi Group Holding, especializada em serviços integrados aos recursos humanos e terceirização de serviços gerenciados, está com diversas vagas de emprego abertas para Goiânia e Região.

São aproximadamente 60 oportunidades para cargos em diferentes áreas de atuação.

Há vagas para as funções de analista contábil fiscal pleno, auxiliar de produção, auxiliar de controle de qualidade, operador de prensa, supervisor de produção, auxiliar de moagem, auxiliar de limpeza, operador de sala de controle, operador de envase e conferente.

Além dessas, também estão sendo oferecidas oportunidades em auxiliar de laboratório, assistente administrativo, eletromecânico, encarregado de envase, operador de empilhadeira, operador de caldeiras, coordenador logístico de trigo, analista de recrutamento e seleção, vendedor externo e supervisor bilíngue.

A seletiva acontecerá de forma online. Os interessados devem escolher uma das vagas interessadas e fazer as inscrições através do link fornecido no site da empresa ou enviando os currículos pelo número de WhatsApp (85) 99840-0075.

É importante ressaltar que as oportunidades estão sujeitas a alteração e podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento, a depender da seleção.