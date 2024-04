Saiba detalhes do concurso público previsto para Polícia Científica em Goiás

Se confirmado, remuneração para cargos pode alcançar até R$ 12,2 mil

Gabriella Pinheiro - 08 de abril de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Os concurseiros de plantão já podem se preparar, pois um novo concurso da Superintendência de Polícia Científica do Estado de Goiás (SPTC-GO) pode ter o edital lançado neste ano.

Segundo informações preliminares, a expectativa é que o certame ofereça 88 vagas, sendo 84 delas para o cargo de médico-legista e 04 para odonto-legista.

Os interessados em participar do certame devem preencher alguns requisitos, sendo eles: ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (neste caso amparada pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos), ter idade mínima requisitada no edital, estar em quite com as obrigações eleitorais e militares e em gozo dos direitos políticos.

Além disso, o indivíduo também deve ser julgado apto físico e psicologicamente para o exercício do cargo em inspeção médica oficial, ter escolaridade exigida conforme o edital, possuir carteira de habilitação, no mínimo na categoria B, e não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público.

Caso acompanhe o último concurso, a remuneração recebida pelos candidatos aprovados deve ser de R$ 12.247,85. Vale lembrar que, no último concurso, foram ofertadas 89 vagas para os cargos de auxiliar de autópsia de 3ª classe e 52 vagas para perito criminal de 3ª Classe.