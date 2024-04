Sicredi Celeiro Centro Oeste promove Páscoa solidária

Campanha mobilizou associados para doação de ovos de chocolate e contou com a destinação de mais de R$ 150 mil em recursos do Fundo Social

Publieditorial - 09 de abril de 2024

Ao todo, foram mais de 7,6 mil itens distribuídos, entre caixas de bombons e ovos de Páscoa. (Foto: Divulgação)

A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, instituição financeira cooperativa presente em 26 cidades dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, promoveu uma série de ações solidárias durante o período da Páscoa. Com o projeto ‘Páscoa Solidária’, as 31 agências – que atualmente compõem a cooperativa – se uniram para atender mais de 7 mil crianças e cerca de 50 entidades sem fins lucrativos.

A campanha mobilizou associados para doação de ovos de chocolate e contou com a destinação de mais de R$ 150 mil em recursos do Fundo Social. Ao todo, foram mais de 7,6 mil itens distribuídos, entre caixas de bombons e ovos de Páscoa. A estimativa é de que pelo menos 7 mil pessoas, entre crianças e idosos, e 50 entidades socioassistenciais tenham sido atendidas pela ação.

A Páscoa Solidária tem como objetivo levar alegria e compartilhar o espírito da Páscoa com as crianças da comunidade. Por meio da distribuição de ovos de chocolate e caixas de bombons, as agências da Sicredi Celeiro Centro Oeste incentivam a prática da cooperação entre os associados, buscando promover impactos positivos na comunidade.

Além disso, a cooperativa também se preocupa em apoiar entidades sem fins lucrativos que desempenham um papel fundamental na sociedade. Cerca de 50 instituições receberam doações de ovos de chocolate e caixas de bombons, contribuindo para a realização de atividades e projetos voltados para o bem-estar das pessoas atendidas por essas entidades.

“Essas ações solidárias refletem o compromisso da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste em promover o desenvolvimento das comunidades onde está presente. A instituição financeira cooperativa acredita que é por meio da cooperação e da solidariedade que é possível construir um futuro melhor para todos”, explica o presidente da cooperativa, Jaime Antonio Rohr.

A arrecadação envolveu as agências localizadas nos municípios de São Gabriel do Oeste, Coxim, Sonora, Chapadão do Sul, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso das Águas, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Rio Verde de Mato Grosso, Inocência e Alcinópolis, em Mato Grosso do Sul, e Chapadão do Céu, Mineiros, Anápolis, Itaberaí, Inhumas, Porangatu, Goianésia, Uruaçu, Ceres, Rialma, São Miguel do Araguaia, Niquelândia e Itapuranga, no Estado de Goiás.

“A Sicredi Celeiro Centro Oeste agradece a todos os colaboradores, associados e parceiros que contribuíram para o sucesso da ‘Páscoa Solidária’. A cooperativa reafirma seu compromisso em continuar promovendo ações que façam a diferença na vida das pessoas e na comunidade como um todo’, completou o presidente.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.