Veja ranking de municípios que registraram maior número de raios em Goiás

São uma média de 35 mil descargas elétricas por dia, conforme dados divulgados pela Equatorial Energia

Gabriella Pinheiro - 10 de abril de 2024

Imagem mostra incidência de raio em céu fechado. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Nos primeiros três meses de 2024, mais de 3 milhões de descargas atmosféricas atingiram Goiás. A quantidade representa uma média de 35 mil por dia, conforme dados divulgados pela Equatorial Energia.

O levantamento faz parte do registro de monitoramento da unidade, realizado em colaboração com o Climatempo e os técnicos do Centro de Operações Integradas (COI) da distribuidora.

Apesar do número elevado, alguns municípios saíram na frente e se destacam pela ampla quantidade de raios registrados durante o período.

Liderando a listagem, aparece a cidade de Niquelândia, com um total de 110.187. Já em segundo, está Mineiros com 103.932.

Na sequência, seguem os municípios de Rio Verde (93.735), Jataí (84.737), Serranópolis (79.898) e Cavalcante (69.620).

Nova Crixás e Quirinópolis despontam com 62.600 e 55.179 registros, respectivamente.

A explicação para a alta incidência de descargas elétricas no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), deve-se à região em que o território está localizado, que é considerada mais quente, e, por isso, favorece na formação de tempestades e de raios.

Cuidados

Durante o período de chuvas intensas aliada a alta frequência de raios, a Equatorial reforça que as tempestades podem causar danos significativos na rede elétrica.

Por isso, a operadora recomenda que os clientes evitem o uso de equipamentos elétricos e não se abriguem em locais abertos ao longo dos momentos.

Além disso, a distribuidora também orienta que os consumidores não utilizem celular, chuveiro, secador de cabelo e ferro elétrico conectados às tomadas e esquivem-se de consertos de instalações elétricas.

Já para aqueles que estiverem fora de casa durante as tempestades, a orientação é não encostar em objetos metálicos como postes, cercas de arame, tubos metálicos e linhas telefônicas ou elétricas, não tocar em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos e não tentar carregar aparelhos móveis em locais úmidos.

Ainda é importante nunca tentar desligar ou religar a energia da rede elétrica por conta própria. Por fim, evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos e afins.