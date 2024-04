6 formas de tratar o seu ficante como ficante e não confundir as coisas

Se o plano é continuar solteiro, é bom andar na linha para não acabar machucando a outra pessoa

Gabriella Licia - 11 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Leeloo Thefirst/Pexels)

Se você é uma pessoa adepta da ideia de manter um vínculo com alguém, mas sem pretensão de oficializar um relacionamento, é bom entender quais as melhores formas para tratar o seu ficante como um ficante e não sair com uma fama ruim.

Existem pessoas que não estão prontas para assumir um romance, seja por questões profissionais ou pessoais, porém gostam da companhia de alguém e acabam mantendo contato íntimo e frequente.

Para elas, pode parecer que a situação é confortável e tranquila. No entanto, é bem comum que a outra entenda errado, crie expectativas e saia frustrada. Para evitar a confusão, é fundamental explicar todos os planos, ser honesto e, evidentemente, não ultrapassar certos limites.

Existem situações que somente pessoas com pretensão de um futuro a dois podem se submeter. Se esse não é o seu plano, não invente de querer passar o Natal juntos ou apresentar para a família. Isso pode complicar ainda mais.

Agora, se você está enfrentando essa situação, confira abaixo as seis coisas que devem ser priorizadas para manter uma boa relação com o ficante e não causar mágoas em ninguém. Veja só!

6 formas de tratar o seu ficante como ficante e não confundir as coisas:

1. Respeite a distância necessária

Não dá para vocês se verem todos os dias, passarem todos os finais de semanas juntos, principalmente dormindo juntos. Essa frequência pode criar um cenário de acomodação e idealização. Se o plano é permanecer solteiro, é melhor evitar!

2. Evite declarações exageradas

Dizer que gosta da pessoa que está contigo esporadicamente é algo muito arriscado, principalmente se a ideia é não criar esperanças de um relacionamento sólido.

3. Cuidado com presentes

Se a sua linguagem de amor é dar presentes, tenha muito cuidado! A outra pessoa pode interpretar de uma forma equivocada e acreditar que vocês poderão se tornar um verdadeiro casal.

4. Não conte toda a sua vida

Evite contar tudo para seu ficante. Isso tornará vocês muito íntimos e pode causar uma certa dependência.

5. Não converse 24h por mensagens

Se você tem o hábito de conversar o tempo todo com seu ficante, saiba que se desvincular disso depois pode ser extremamente difícil.

6. Não demonstre ciúmes

Por último, mas não menos importante, demonstrar ciúmes é a pior falha que um ficante pode ter com o outro. Ele com certeza acreditará que você está apaixonada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!