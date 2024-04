Jovem descobre o presente que a nora deu para mãe dele e faz ela devolver

Apesar da confusão em casa, a mulher explicou que não concorda: "fiquei tão emocionada"

Gabriella Licia - 11 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma mãe decidiu compartilhar um relato no Reddit explicando a briga complicadíssima que teve com o filho após ele descobrir o presente que ela recebeu e o caso dividiu opiniões.

Sem se identificar, ela explicou que o jovem tem 23 anos e namora uma moça, 22. “Meu filho está com sua namorada há cinco meses. É uma delícia estar perto dela e acho que nos unimos bastante, apesar do pouco tempo que nos conhecemos”, explicou sobre a nora.

“Agora tenho que mencionar aqui que ela é muito rica. Meu filho estima que o dinheiro que ela recebe dos pais todos os meses é igual à sua renda anual. Meu filho me expressou várias vezes que está preocupado com a possibilidade de parecer que só está namorando pelo dinheiro dela, então tem sido muito rigoroso em pagar sua parte nas coisas e não aceitar presentes caros”, pontuou.

Segundo a mãe, o filho tem sido muito radical com a nora, para não ter a relação fragilizada por questões financeiras. No entanto, as duas são amigas e conversam muito.

A autora do relato relembrou que em determinado dia mencionou sobre uma bolsa de grife que teria achado linda, apenas comentando com a namorada do filho.

“Ontem foi meu aniversário e a namorada dele me deu uma bolsa de grife muito cara que mencionei ter ficado entusiasmada meses atrás, embora eu nunca pudesse comprá-la sozinha”, disse.

“Fiquei tão emocionada e ela se lembrou de um breve comentário que fiz há muito tempo. Contei isso ao meu filho e ele ficou com muita raiva de mim, dizendo ter recusado tantos presentes, passeios e planos de férias desde que começaram a namorar porque ele não suporta ela pensar que ele gosta de seu dinheiro”, comentou chateada.

“Era um presente muito atencioso, mesmo sem considerar o preço, e que ela ficaria magoada se eu devolvesse. Agora ele está dizendo que sou gananciosa e não me importo de estar fazendo com que ele pareça um garimpeiro cuja família fica feliz em roubá-la”, finalizou o relato.

Para os internautas, o caso pode ser delicado. “É compreensível que ele sinta receio pela diferença de realidades. Mas presente é presente”, disse uma usuária do fórum virtual.