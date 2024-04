Goiás libera bolsas de até R$ 5,8 mil para universitários; veja como concorrer

No total, serão selecionados 4 mil estudantes, que devem seguir determinados pré-requisitos

Augusto Araújo - 12 de abril de 2024

Programa da Governo de Goiás oferece bolsa para universitários. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás divulgou o lançamento do edital para seleção de novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem), com oportunidades voltadas para o semestre 2024/2.

No total, serão 4 mil bolsas disponibilizadas para estudantes em situação de vulnerabilidade social, sendo 1 mil integrais e 3 mil parciais.

Os valores parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade, limitado a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100% do preço da mensalidade, limitado a R$ 1.500.

Já para alunos de cursos de Odontologia e Medicina, os custos podem atingir cifras maiores, sendo R$ 2,9 mil para o benefício parcial e R$ 5,8 mil para o integral.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de junho e 05 de julho, pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A divulgação dos classificados está prevista para o dia 15 de julho.

Como pré-requisitos, é necessário que o candidato esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e possua vaga na Instituição de Ensino Superior (IES) em curso presencial, além de residir em Goiás e estar na primeira graduação.

Para mais informações, leia o edital do ProBem.