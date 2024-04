Mãe vive momentos de terror após carro travar com bebê de 1 ano dentro, em Anápolis

Chave que abre as portas estava dentro do veículo e até mesmo o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate

Augusto Araújo - 12 de abril de 2024

Imagem ilustrativa da Avenida São Francisco de Assis, em Anápolis. (Foto: Captura/ Google Street View)

O que era para ter sido um simples passeio se tornou em um momento de pavor, após uma mãe acabar trancando o filho, de 01 ano, dentro do carro, em Anápolis.

O caso aconteceu por volta das 12h, em uma clínica médica localizada no bairro Jundiaí.

A mulher teria acabado de colocar a criança na cadeirinha e estava contornando o automóvel para entrar no banco de motorista.

No entanto, ele acabou travando as portas enquanto ela fazia o trajeto e, naquele momento, a mãe tinha deixado a chave dentro da bolsa, que estava no interior do carro.

Assim, a situação teria levado cerca de 20 minutos até se resolver, com a chegada de um chaveiro no local. Contudo, no desespero, até mesmo o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a criança.

Apesar do susto, ninguém se feriu e a mãe pôde retornar para casa com o filho em segurança.