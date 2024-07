Morador causa polêmica ao sugerir uso de ‘chumbinho’ para solucionar problemas com gatos em condomínio

Confusão começou após um felino ser encontrado morto sobre o telhado de mercado vizinho

Gabriella Pinheiro - 19 de julho de 2024

Condomínio de Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma mensagem em um grupo de WhatsApp gerou polêmica entre moradores de um condomínio em Anápolis, após a sugestão de usar ‘chumbinho’ para solucionar problemas com gatos no local. O caso ocorreu na quinta-feira (18).

A controvérsia teve início quando um felino foi encontrado morto sobre o telhado de um mercado vizinho, provocando um mau cheiro na região. Diante do odor, moradores discutiram a situação no grupo e buscaram o contato do proprietário do estabelecimento para resolver o problema.

Foi nesse contexto que um residente propôs a utilização de veneno em alimentos para eliminar os gatos.

“Coloca chumbinho em uns pedaços de carne. Não demora muito”, afirmou.

Além disso, o morador enviou uma imagem do veneno, mencionando que o preço era R$ 7,90 e acrescentou que quem não cuidasse dos gatos deveria eliminá-los.

“Tem que falar rasgado, gente, por isso o mundo tá do jeito que tá. […] Quer ter bichinhos e não quer cuidar, taca chumbinho”, escreveu.

Após o ocorrido, moradores fizeram capturas de tela da conversa e encaminharam para entidades de proteção animal.