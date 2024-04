Morte de jovem empresária gera comoção em Goiânia: ‘se foi tão de repente’

Jovem teria desmaiado, após sentir mal-estar dentro de galeria onde tinha loja

Gabriella Pinheiro - 12 de abril de 2024

Jovem Lorrayne Murielle. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A partida precoce da body piercing e empresária de Goiânia, Lorrayne Murielle, comoveu não só amigos, mas também internautas nas redes pela maneira ainda desconhecida que ronda a fatalidade. O falecimento aconteceu na quinta-feira (11).

O velório da jovem teve início nesta sexta-feira (12), às 07h, no Cemitério Parque Memorial da capital, no Setor Pedro Ludovico. O horário do sepultamento não foi revelado.

Por meio de uma publicação no Instagram, a loja Bibau Quadros, que fica na Galeria Nova Opção, no setor Santo Hilário – local onde a vítima tinha uma loja – afirmou que Lorrayne havia passado mal na terça-feira (09), enquanto estava no local.

De acordo com a publicação, após o mal-estar, ela desmaiou. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e se deslocou até o local.

“Achamos que era somente uma queda de pressão, demos os primeiros socorros, chamamos o SAMU, eles atenderam ela e depois aparentemente estava tudo normal”, diz um trecho da publicação.

Por meio de uma postagem na mesma plataforma, a Galeria Nova Opção se manifestou sobre o ocorrido, confirmando a fatalidade e lamentando a partida da jovem. A causa da morte não foi divulgada.

“Nossa colega se foi tão de repente que ainda estamos digerindo, fazendo um esforço danado para aceitar o inaceitável. Um dia a pessoa está aqui brincando, sorrindo, trabalhando, vivendo a vida e curtindo o namorado e, do nada, ela simplesmente nos deixa. Sem nenhum adeus, sem nenhuma explicação, sem ninguém estar esperando […]”, escreveu.

Na legenda, o espaço ainda complementa ressaltando que está sendo um período difícil e, em seguida, deseja força aos familiares e amigos da jovem.

“Não está sendo fácil aceitar, então faço o que dá pra fazer nesse momento, que é expressar meu susto com a notícia e pedir a Deus que console o coração da família e amigos da Lorraine e em especial que Deus dê força para a mãe, avós e suas irmãs que ficam apenas com as memórias. Que Deus conforte seus corações… Sinto muito! Com pesar: seus amigos da Galeria Nova Opção. Descansa em paz!”, diz.

Além da galeria, o namorado da jovem também utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o falecimento da companheira. Por meio dos stories, ele afirmou que ainda está assimilando a partida jovem e ressaltou sobre o amor que sente pela namorada.

“Ainda não consigo acreditar que você se foi, amor. Tão de repente. Você foi o meu melhor presente. Vou te amar para sempre. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo meu amor”, ressalta.