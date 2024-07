Jovem destrói carro e agride ex-companheiro por não ajudar nas despesas com o filho

Para danificar o automóvel, ela teria utilizado um capacete e chegou a se machucar com os cacos de vidro

Davi Galvão - 13 de julho de 2024

Jovem utilizou um capacete para danificar o carro. (Foto: Reprodução)

Enquanto estava em casa, um jovem, de 26 anos, residente de Caldas Novas, escutou barulhos do lado de fora da residência, indicando que alguém poderia estar danificando o carro dele. Ao sair para conferir, percebeu que, na verdade, se tratava da ex-companheira, de 27.

O caso aconteceu na tarde deste sábado (13) e, conforme relatado pelo morador, a ex dele estava utilizando um capacete para quebrar os vidros e amassar a lataria do veículo, modelo Ford Fiesta.

Ele ainda contou que tentou intervir, mas foi então alvo de agressões, resultando em lesões no braço direito. A moça também se lesionou, com alguns cortes no braço, decorrentes dos cacos do vidro, conforme apontado pelo relatório médico.

As autoridades foram acionadas e, diante da situação, encaminharam as partes até a delegacia.

A jovem afirmou agiu por conta da falta de suporte financeiro por parte do ex para com o filho, de apenas 01 ano, que o casal tem.

O dono do veículo informou o desejo de representar criminalmente contra a ex-companheira, que foi liberada mediante assinatura do termo de compromisso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).