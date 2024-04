Mulher morre após bater frontalmente com carreta em rodovia

Bombeiros precisaram montar uma força-tarefa para resgatar o corpo das ferragens

Samuel Leão - 12 de abril de 2024

Acidente mata mulher em Luziânia. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma mulher, de 32 anos, faleceu após se envolver em um acidente na BR-040, na região de Luziânia. Ela dirigia uma picape e colidiu com uma carreta, na noite desta quinta-feira (11).

Segundo o motorista do veículo de grande porte, um homem de 37 anos – que não se feriu – o carro teria invadido repentinamente a contramão, impossibilitando o desvio e acarretando a batida.

A situação ainda acontecido em meio a uma curva, de forma que não teria sido possível realizar a frenagem.

O choque foi frontal, causando o encarceramento da vítima nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, confirmou o óbito da mulher ainda na pista.

Foi necessária uma força-tarefa, com o auxílio de equipamentos como uma pinça de corte e um expansor, para que fosse possível retirar a vítima do veículo destruído. A ação contou ainda com a colaboração da Concessionária Via 040, responsável pelo trecho.

Após a realização do resgate, o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia foi acionado e procedeu com o recolhimento do corpo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou apoio à ocorrência.

Apesar da picape ter ficado destruída, a rodovia foi rapidamente liberada e o fluxo se manteve normal.

Já o caminhão teve uma avaria apenas na lateral direita do para-choque. O motorista ainda recusou atendimento médico, prestou depoimento e foi liberado.