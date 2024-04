Placa com instruções deixada por motorista de app chama atenção de passageiros

"Esse cara não é um motorista não. É muito mais que isso. É um anjo protetor na terra trabalhando de Uber", disse um seguidor na internet

Magno Oliver - 12 de abril de 2024

(Foto: captura de tela / Twitter / X)

Ser uma pessoa que utiliza muito o transporte de passageiros por aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, no seu dia você viverá algum tipo de história ou situação inusitada.

Um registro via stories de um acontecimento inusitado em formato de placa, de bastante humor e fofura chamou a atenção dos internautas e viralizou nas redes sociais.

Enquanto fazia uma viagem em um carro com um motorista da plataforma de transportes de passageiros Uber, uma passageira fez um registro irreverente de uma placa no banco da frente que viralizou.

Placa com instruções deixada por motorista por app chama atenção de passageiros

Acontece que no perfil no X, o antigo Twitter, a conta @rolealeatorio divulgou um acontecido captado por uma passageira em um carro no trânsito que rendeu muitas risadas e vários comentários na internet.

Trata-se da usuária @derepenteLara, que postou um stories exibindo uma placa engraçada no banco do carona, lá em Pernambuco.

O informativo apresenta algumas características do condutor do veículo e detalha os tipos de serviços que ele presta e oferece para seus passageiros.

O texto dizia o seguinte:

“Ao entrar no carro, você não sabe quem está mais cheiroso, eu ou o carro.

Faço corridas em toda região de Pernambuco. Se quiser contar seus chifres, eu escuto e até dou conselho.

Levo até a residência de namorado(a), ficante, amante, cliente. Sigilo total.

Levo pra motel, casa das primas, matagal, prédio abandonado, não ligo para seus fetiches, quero é ganhar dinheiro, até espero, só não participo.

Se quiser fazer ciúmes pro ex, digo:’tchau, minha vida’, no final da corrida.

Para seguir o marido, esposa, namorado ou namorada, ou até amante. Se tu és meio doido(a), dou a10% de desconto (gosto é da confusão), aparto a briga se ele te bater.

Aceito PIX.”, finaliza a mensagem.

O vídeo atingiu milhares de visualizações, além de mais de 3.000 curtidas. Nos comentários, seguidores fizeram piadas sobre a atitude do motorista. Já outros agradeceram pela bom atendimento prestado.

“Esse cara não é um motorista não. É muito mais que isso. É um anjo protetor na terra trabalhando de Uber”, disse um seguidor nos comentários.

Assim, confira a postagem:

não é um motorista, é um anjo 😇 pic.twitter.com/fPQtc5oCRn — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) April 10, 2024

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!