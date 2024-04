6 nomes de mulheres com significados que muitas que têm eles não faziam ideia

Quem os possuem acabam tendo uma vida totalmente influenciada por isso

Anna Júlia Steckelberg - 13 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Pode não parecer, mas existem alguns nomes de mulheres que trazem um significado surpreendente por trás de cada sílaba.

O que acontece é que a história e trajetória desses termos os fazem ter um porquê entre cada letra. Veja mais sobre isso!

6 nomes de mulheres com significados que muitas que têm eles não faziam ideia:

1. Luisa

Acredite se quiser, Luísa é uma versão francesa do nome de origem germânica Chlodovech, formado pelos elementos hlud, que significa “fama” e wig, que quer dizer “guerreira”.

Sendo assim, Luísa significa “combatente gloriosa”, “guerreira famosa” ou ainda “famosa na guerra”. Em inglês fica Louise.

2. Laura

Seguindo a lista, o significado do nome Laura é “vitoriosa” ou também “gloriosa”. Esse belo nome veio da Grécia Antiga.

Embora tenha surgido há muitos anos, somente após os anos 90 esse nome foi mais popular no Brasil. Conhece alguma Laura?

3. Eduarda

Sozinho ou de forma composta, Eduarda é um nome marcante no meio das mulheres.

Seu significado fica em torno de “guardiã e protetora de riquezas ou de bens”. Quer alguém mais poderoso e inteligente do que um guardião de riquezas?

4. Mônica

As mulheres que se chamam Mônica possuem muita sorte e são inteligentes!

O vocativo se consagrou com a personagem dos quadrinhos do Mauricio de Sousa, mas muito além disso, Mônica tem origem no grego Mónikos derivado da palavra mónos.

A palavra quer dizer “única”, legal, né?

5. Amanda

Amanda indiretamente nos remete amor, não é mesmo? Isso não é por acaso! O significado do nome é “amável”, ou também “digno de amor”.

Amanda é uma variante do nome Amando, que vem da palavra latina Amandus, e significa digno de amor. Quanto amor, né?

6. Bruna

Por fim, Bruna significa morena, escura, sendo um alguém que se relaciona a uma pessoa calma, gentil, diplomática, bondosa e organizada.

