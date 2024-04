6 sobrenomes que carregam um significado ligado a riqueza e podem dar direito à herança

Desvende os mistérios por trás desses sobrenomes e saiba se você pode ser uma pessoa com passado ligado a heranças e grana e não estava sabendo

Magno Oliver - 05 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem sobrenomes que são muito chamativos e sugerem pertencer a famílias importantes, com muito dinheiro no banco, influentes e prósperas.

Assim, você conhece a história da sua família e de onde veio a origem do seu sobrenome? Muita gente desconhece esse passado histórico.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com alguns sobrenomes popularmente conhecidos e que possuem uma forte ligação com herança e fortuna.

6 sobrenomes que carregam um significado ligado a riqueza e podem dar direito à herança

1. Família Rothschild

Ela é de origem judia, em Frankfurt, na Alemanha. Ficou conhecida por estabelecer uma diastia bancária em toda Europa. Atualmente, os descendentes desse sobrenome diversificaram os negócios e estão envolvidos em finanças, política e o ramo de vinhos.

2. Família Rockefeller

Com derivação do inglês antigo “roche” e “feller”, que significa “campo de rochas”. A família Rockefeller é conhecida por sua vasta riqueza no setor petrolífero com destaque para a figura de John Davison Rockefeller, um magnata norte-americano de negócios considerado como o mais rico de todos os tempos. Atualmente, os descendentes com esse sobrenome são membros com uma visão diferente do mundo que usam o dinheiro do petróleo para a promoção da agricultura sustentável.

3. Família Bragança

Com origem na região celta de Bragância, no século II, Esse é o sobrenome de uma família proeminente de muita influência e poder. Assim, a linhagem Bragança tem raízes portuguesas e era amplamente presente na família real brasileira nos séculos passados. Sua origem traz significados associados a “fortaleza” e “castelo”.

4. Família Morgan

Esse sobrenome está associado a J.P. Morgan, um dos banqueiros mais poderosos do final do século XIX e início do século XX. Portanto, Morgan: Significa “proteção marinha”, “chefe do mar” ou “defesa dos mares”. Foi banqueiro, financista e colecionador de obras de arte.

5. Família Walton

Esse sobrenome é associado à família Walton, fundadora da Walmart, uma das maiores empresas varejistas do mundo. Assim, de acordo com a revista Forbes, os membros dessa linhagem possuem fortuna conjunta avaliada, em 2014, em cerca de 152 bilhões de dólares.

6. Família Buffet

Por fim, é a do sobrenome associado a Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, conhecido por sua atuação em investimentos e filantropia. Ele é o principal acionista e presidente do conselho diretor executivo da Berkshire Hathaway, uma empresa têxtil que estava em declínio na época.

E aí, você curtiu esse conteúdo? O que achou da matéria que exibimos agora? Então, leia essas outras matérias aqui disponíveis logo abaixo também e surpreenda-se:

Quem tem tem algum desses sobrenomes pode ter direito à herança portuguesa

6 sobrenomes que indicam que sua família teve muito dinheiro e o significado de cada um deles

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!