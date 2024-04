Festa tradicional com povos indígenas já tem data para acontecer na Chapada dos Veadeiros

Ingressos para interessados em participar de todos os dias do evento já estão à venda

Gabriella Pinheiro - 14 de abril de 2024

Povos indígenas em Encontro de Culturas Tradicionais (Foto: Anne Vilela/Divulgação)

A 16ª edição da tradicional Aldeia Multiétnica já tem data para desembarcar na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Neste ano, a conferência acontecerá entre os dias 12 a 21 de julho.

Ocorrido anualmente, o evento é um encontro multiétnico que oferece uma imersão de não-indígenas na cultura de sete povos originários ao longo de 09 dias – sendo elas: Alto Xingu, Fulni-ô, Guarani Mbyá, Kariri-Xocó, Kayapó Mebêngôkré, Krahô e Xavante.

Em cada data, uma etnia diferente realizará uma festa tradicional, que começa de manhã e dura até o início do próximo amanhecer – momento em que o comando da Aldeia é passado para outro povo. Também haverá apresentações culturais, rodas de conversa e palestras.

Os interessados em participar de toda a experiência devem escolher uma das opções de pacote, disponível no site da organização, com hospedaria ou camping. Os valores variam de R$ 2.185 até R$ 5.250.

Além da vivência, as pessoas que adquirirem uma das opções também poderão acessar uma praia exclusiva do Rio Couros e trilhas para as cachoeiras Almécegas I e Almécegas II.

Para aqueles que desejarem fazer apenas uma visita, a Aldeia também abrirá alguns dias para visitação do público externo. As datas ainda não foram divulgadas.