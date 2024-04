Humorista Jacques Vanier se apresenta de graça em Anápolis nesta sexta-feira

Evento acontecerá no Centro de Convenções e contará também com shows de diversos cantores

Gabriella Licia - 11 de abril de 2024

Jacques Vanier é humorista e influenciador digital. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Anápolis receberá na próxima sexta-feira (12) uma apresentação gratuita do humorista Jacques Vanier no Centro de Convenções, situado na BR-153, próximo a entrada do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O evento terá início às 19h e será dividido em duas partes. Em um primeiro momento, haverá o show de diversos artistas, como Maduli, Sid Peão, Seu Geraldo, Thalia e Thaleia.

Após as atrações musicais, será a vez do comediante realizar o espetáculo teatral “Vô Contá Procêis”.

Para garantir os ingressos, os interessados devem acessar o site Cultura do Riso. É necessário levar 1kg de alimento não perecível.

Após a conclusão da noite, o evento também acontecerá em outras cidades de Goiás, durante o final de semana, sendo Pirenópolis, no sábado (13), no Teatro Sebastião Pompeu; e na Cidade de Goiás, no domingo (14), no Teatro São Joaquim. Todos os shows iniciarão às 19h.

O espetáculo foi idealizado pelo projeto Goiás em Palco – Cultura Itinerante e realizado pela Cultura do Riso, através da Secult Goiás e da Lei Goyazes, contando com o patrocínio da Equatorial Goiás.