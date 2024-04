Fim da janela partidária fortalece oposição a Roberto Naves, que perde apoio de vereadores

Antes com maioria dos 23 parlamentares, atualmente só sete estão base de sustentação à pré-candidata do prefeito

Pedro Hara - 08 de abril de 2024

Roberto Naves em prestação de contas na Câmara Municipal. (Foto: Reprodução)

A política em Anápolis foi impactada, nos últimos dias, por movimentações partidárias que reconfiguraram o cenário local. A saída de 14 vereadores de seus respectivos partidos e a filiação a outras legendas através da janela partidária levaram a mudanças na composição da Câmara Municipal que vão impactar a eleição de outubro.

O grupo que mais perdeu foi o do prefeito Roberto Naves (Republicanos), que lançou Eerizânia de Freitas (UB) ao Centro Administrativo. Apenas sete parlamentares devem dar apoio à ex-secretária. Alex Martins, que permaneceu no PP, Cleide Hilário, que ficou no Republicanos, Fred Caixeta, que trocou o Avante pelo PRTB, Luzimar Silva, que saiu do Mobiliza para o PP, Wederson Lopes, que migrou do Podemos para o UB, Thaís Souza, que antes era do PP e agora está no Republicanos, e Reamilton Espíndola, que escolheu o Podemos ao deixar o Republicanos.

Já a pré-candidatura mais fortalecida com as mudanças partidárias foi a de Márcio Corrêa (PL), que passou a contar com nove representantes na Câmara. Andreia Rezende, que trocou o Solidariedade pelo Avante, Frederico Godoy, que migrou do Solidariedade para o Agir, Hélio Araújo, que permaneceu no PL, Jean Carlos, que saiu do União Brasil e foi para o PL, José Fernandes, que permaneceu no MDB, Leandro Ribeiro, que migrou do PP para o MDB, Seliane da SOS e Trícia Barreto, que permaneceram no MDB, e Policial Federal Suender, que agora faz parte do PL ao invés do PRTB.

A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV, que lançará Antônio Gomide (PT), à Prefeitura tem como representantes no Legislativo os vereadores Professor Marcos, que permaneceu no PT, e Edimilson Mercado Serve Bem, que optou por ficar no PV. A Federação PSDB-Cidadania, do pré-candidato Hélio Lopes (PSDB), ganhou Delcimar Fortunato (PSDB), vindo do Avante, e João da Luz (Cidadania), oriundo do Podemos.

O PSB, que conta com o nome do vereador Lisieux José Borges (ex-PT) na disputa majoritária, tem ainda Jakson Charles na bancada da Câmara. Por fim, o PDT, do presidente do Legislativo, Dominguinhos, mantém como pré-candidata a advogada Mariane Stival (PDT).

Com prefeito enfraquecido, CEI da Saúde pode ganhar corpo

Parte dos vereadores que trocaram de partido e vão estar em palanque diferente do de Eerizânia de Freitas já sabe o que fazer caso sofra represálias de Roberto Naves: assinar a CEI da Saúde proposta por Policial Federal Suender, que já tem sete das oito necessárias para abertura. Dois parlamentares ouvidos pela Rápidas admitem que não descartam esta hipótese.

Ministério Público arquiva denúncia contra Dominguinhos

A 11ª Promotoria de Justiça arquivou denúncia contra o presidente Dominguinhos por ter filiado a Casa Legislativa à União dos Vereadores de Goiás (UVG), mediante pagamento de contribuição mensal de R$ 2 mil. O promotor Luís Fernando Ferreira de Abreu, que investigou o caso, não constatou ilegalidade nem improbidade na medida.

Solidariedade, de Rogério Cruz, fica com bancada forte na Câmara

Partido escolhido por Rogério Cruz, após deixar o Republicanos por vontade da sigla, o Solidariedade, após o fim da janela partidária, ficou com uma bancada forte na Câmara de Goiânia. Integram, agora, o partido Joãozinho Guimarães, Welton Lemos, Léo José, Rafael da Saúde, Ronilson Reis e Leandro Sena. Gabriela Rodart e Paulo da Farmácia, que tiveram mandatos cassados, também compõem a legenda presidida por Denes Pereira.

Prefeito de Goianésia surpreende adversários e se filia ao PL

Tentando se fortalecer para a reeleição em Goianésia, Leonardo Menezes pegou adversários de surpresa e trocou o PSDB pelo PL. Foi a segunda mudança de partido de Leozão, que tenta unir forças contra Renato de Castro. Antes aliados, eles vão se enfrentar nas urnas. O prefeito era do UB, sigla do deputado estadual.

Deputada Marussa fechada com o candidato de Paulo do Vale

A base do prefeito Paulo do Vale (UB) em Rio Verde está pacificada e a deputada federal Marussa Boldrin (MDB) engajada no projeto de Wellington Carrijo (MDB) com Walter Baylão (UB) vice. “Vamos juntos continuar a trabalhar no rumo certo”, destacou a parlamentar nas redes. Os atritos envolvendo o grupo da deputada foram superados. Lissauer Vieira (PL), ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), é o principal adversário.

Nota 10

Para o Imersão Audiovisual, realizado na última semana em Anápolis. O curso reuniu 20 profissionais da cidade e deixou os convidados impressionados com a potência das produções locais. “A diversidade que vemos de produções aqui é surpreendente. Algumas vezes achamos que teremos boas produções apenas nas capitais, mas Anápolis é uma grata surpresa”, comentou Thiago Dottori.

Reconhecido nacionalmente, o roteirista assina as quatro temporadas de Psi (HBO), série indicada ao Emmy Internacional como Melhor Série Dramática em 2015, é criador e roteirista das séries “Segredos de Justiça” (TV Globo, duas temporadas exibidas no Fantástico), trabalhou em obras como “Última Parada 174”, “Tropa de Elite”, “Linha de Passe” e “O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias”.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa), que não conseguiu ainda resolver a superlotação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança. Uma van para transferir pacientes a outras unidades chegou a ser anunciada pelo prefeito Roberto Naves, mas nunca foi vista.

*Colaborou Denilson Boaventura