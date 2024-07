Para conseguir Pix de R$ 180, trio sequestra e tortura idoso em Goiânia

“Deixa eu fazer uma oração de antes de morrer. Eu sou velho”, pediu o senhor de 60 anos, que passou 08h nas mãos dos criminosos

Samuel Leão - 22 de julho de 2024

Idoso é sequestrado e torturado em Goiânia. (Foto: Divulgação/PM)

Um jovem foi preso e dois adolescentes foram apreendidos, em Goiânia, sob a suspeita de agredirem e sequestrarem um morador de Anápolis, de 60 anos, e ter tentado forçá-lo a efetuar saques de dinheiro e transferências via Pix para eles.

Tudo começou na noite de sábado (20), quando eles encontraram a vítima comprando cigarro em uma distribuidora do Setor Leste Universitário. Um dos suspeitos teria pedido um cigarro ao senhor, o agredindo na sequência juntamente com os outros dois.

O idoso foi levado para o próprio carro, com o qual foi transportado para uma área próxima da BR-153. Ele teria sido mantido sob o julgo dos algozes por cerca de 08 horas, nas quais foi torturado e ameaçado de diversas formas.

Em vídeos, que teriam sido gravados pelos próprios sequestradores, é possível vê-los agredindo a vítima com pedaços de pau, enquanto o fazem caminhar em meio ao mato. Pouco depois, eles o levam para um corpo d’água, onde o obrigam a se ajoelhar e ameaçam afogá-lo.

“Deixa eu fazer uma oração antes de morrer. Eu sou velho, não me mata não”, pede o idoso, enquanto se debruça sobre a água e é pisado pelos suspeitos, que ainda dizem “Pisa na cara do comédia, pisão ó”.

Após as várias horas de tortura, eles retornam com ele para um posto de combustível, após conseguirem um Pix no valor de R$ 180. Por volta das 07h da manhã, quando param para abastecer, a vítima se debruça sobre o banco do motorista, retira a chave do veículo e consegue fugir.

As imagens foram registradas pelo circuito de segurança da unidade, de modo que auxiliaram os policiais na identificação dos envolvidos.

Os supostos autores tinham 22, 17 e 15 anos, e foram localizados em regiões distintas da Grande Goiânia. Um estava na Vila Mariana, em Aparecida, outro no Setor Leste Vila Nova e o terceiro no Jardim Novo Mundo. No momento da abordagem, um deles ainda estava com o celular da vítima.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC) em parceria com o Conselho Tutelar, visto que dois dos suspeitos são menores de idade.