Jovem de 19 anos é vítima da dengue em Anápolis e família lamenta: “estava noivo, morreu por descaso”

Segundo familiares, ele estava com quadro grave, vomitando sangue, e não teria sido bem atendido nas unidades de saúde da cidade

Samuel Leão - 19 de abril de 2024

Vista aérea da Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis).

O jovem Samuel Araújo Nascimento Filho, de apenas 19 anos, estava noivo e sonhava com o dia do casamento. Infelizmente, ele acabou se tornando mais uma vítima do surto de dengue em Anápolis e faleceu antes de realizar este – e tantos outros sonhos.

A fatalidade aconteceu no dia 14 de março, mas teve a dengue confirmada oficialmente como a causa apenas nesta quinta-feira (18), na última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO).

Ao Portal 6, a irmã dele, Isabella Cristina, de 31 anos, revelou que a família toda está muito abalada com o caso, apontando também que o desfecho trágico teria sido causado, em partes, pela negligência recebida ao tentar tratamento em unidades de saúde pela cidade.

“Ele trabalhava em dois lugares, ajudava todo mundo que podia e estava noivo. Por causa de um descuido, do mau preparo de profissionais da saúde, acabou morrendo antes da hora”, lamentou.

Segundo ela, na segunda semana de março, ele se dirigiu à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Iracema, onde foi rapidamente atendido e mandado de volta para casa. Ele retornou à unidade, sendo novamente mandado embora – mesmo ainda passando mal, segundo a familiar.

“Fez um exame particular, descobrindo que era dengue. Ele estava vomitando sem parar e, quando buscou ajuda, deram só soro e liberaram de novo. Por fim, ele foi internado na UPA da Vila Esperança, onde passou a noite sozinho”, continuou.

No dia seguinte, a família teria conseguido uma vaga na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa, mas não pôde tirar o jovem da unidade. Depois de algum tempo, a terrível notícia veio.

“Nos falaram que ficaram duas horas tentando reanimar ele, mas não nos contaram quando começou, quando ele teve a parada cardíaca. Eles tinham falado que ele ia ficar bem, foi terrível, estamos muito abalados”, desabafou, por fim, a irmã.

A família, por conta da situação traumática, pediu à reportagem para que não fossem divulgadas fotos de Samuel.