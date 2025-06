Moradora de Goiânia vai ao supermercado para comprar itens do jantar e fica surpresa com o valor que deu

Ela acreditava que cozinhar em casa sairia mais barato que comer fora e de fato foi, mas não tanto quanto esperava

Isabella Valverde - 27 de junho de 2025

Moradora ficou surpresa com os valores do supermercado. (Foto: Reprodução)

Uma moradora de Goiânia decidiu preparar o jantar em casa para ela e os dois filhos pequenos. Com R$ 100 no bolso, achou que dava tranquilo para fazer uma refeição simples: arroz, feijão, frango frito e uma salada de tomate.

Ela foi até um supermercado no Setor Leste Universitário com a ideia de economizar — afinal, comer fora com criança pequena não é barato. Só que, mesmo pegando o básico, saiu do caixa com o valor final de R$ 59,09.

Veja o que ela comprou:

– Óleo de soja (900ml): R$ 8,79

– Feijão carioca (1kg): R$ 8,99

– Coxinha da asa Sadia (1 unidade): R$ 21,99

– Tomate (1,234kg a R$ 9,99/kg): R$ 12,33

– Arroz (1kg): R$ 6,99

Apesar de não ter estourado o orçamento e ainda ter voltado pra casa com quase R$ 41 de troco, ela ficou surpresa com o total.

“É uma janta simples. Não levei mistura cara, não levei nada além do necessário. Quando vi o valor, pensei: e se eu tivesse pegado mais alguma coisa?”

A mulher, que preferiu não se identificar, decidiu enviar a nota fiscal para o Portal 6 depois que leu uma matéria publicada recentemente sobre outra moradora que também foi às compras e se espantou com os preços.

“Vi aquela reportagem de vocês e pensei: vou mandar também, porque não tá fácil pra ninguém. Se eu não tivesse levado só o que precisava, teria passado dos cem reais com certeza.”

Ela ainda comentou que cozinhar em casa, por enquanto, continua sendo a opção mais viável. Mas reconhece que até isso está cada vez mais caro.

LEIA TAMBÉM

O que dava para colocar no carrinho do supermercado com R$ 100 em 2000 e hoje não dá mais