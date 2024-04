Trabalhador rural morre e mulher fica ferida após colidirem com Hillux SW4

Corpo de Bombeiros foi acionado e teve de desencarcerar a mulher, que foi encaminhada às pressas para o HUGOL

Samuel Leão - 15 de abril de 2024

Acidente na BR-060 foi fatal para motorista de VW Gol. (Foto: Reprodução)

Após sofrer uma colisão, um trabalhador rural, de 43 anos, acabou falecendo ao ser lançado para o colo da passageira. Já ela teve que ser desencarcerada e levada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

O caso aconteceu na noite deste domingo (14), na BR-060. O casal trafegava pela região de Guapó, cidade da região Central de Goiás, quando tiveram um problema ao mudar de faixa.

Conduzindo um VW Gol, o motorista foi atingido por uma Hillux SW4, que vinha no mesmo sentido. A vítima era inabilitada e, pelo choque, acabou falecendo ainda no local.

A passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que constatou os ferimentos sofridos e a encaminhou com urgência para o HUGOL.

Ainda foi realizado o teste do bafômetro no motorista da caminhonete, que apontou que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. O homem teria sofrido apenas ferimentos leves.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo da vítima. A ação também recebeu o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).