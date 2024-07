Vini Jr. rebate crítica de Tiago Leifert sobre atuação em jogo

Folhapress - 04 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram)

A crítica de Tiago Leifert à atuação de Vini Jr. durante a partida entre Brasil e Paraguai pela Copa América, na última sexta-feira (28), não foi bem recebida pelo jogador.

O jornalista afirmou que a performance do atleta ao longo do jogo se assemelha à passagem dele pelo Flamengo e que as estratégias de jogo foram executadas pensando somente nele mesmo.

“Esse não é o Vini do Real Madrid, de jeito nenhum. É o Vini recém-saído do Flamengo, que drilbla para trás. O Vini jogou para ele e não pela seleção brasileira. Ele estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência”, falou Leifert.

O jogador então respondeu em uma postagem no X que o jornalista quer colocar o Brasil e a seleção brasileira contra ele. “Menos mal que poucas pessoas assistem ele”, escreveu.

Na partida, o Brasil saiu vitorioso após marcar quatro gols no adversário, dois deles feitos por Vinicius.