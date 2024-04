Viih Tube e Eliezer anunciam gestação do segundo filho

A revelação foi feita no Mais Você (Globo) desta segunda (29)

Folhapress - 29 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Viih Tube e Eliezer estão à espera do segundo filho. A revelação foi feita no Mais Você (Globo) desta segunda (29).

Em determinado momento da entrevista, Lua, 1, a filha dos dois, entrou no estúdio com uma roupinha diferente: “Promovida a irmã mais velha”, era o que dizia a mensagem bordada no vestido.

Segundo Viih, ambos já tentavam engravidar desde novembro de 2023. “A gente já estava querendo desde quando a Lua nasceu. Só respeitamos o meu corpo”, disse a influenciadora, que está com 12 semanas de gravidez.

Pelas redes sociais, Viih publicou o vídeo do momento em que descobriu sozinha o positivo. Na hora que viu, começou a chorar no banheiro, ainda sem contar ao marido. “Que esse bebê venha com muita saúde, Deus. Muito obrigada, Senhor”.