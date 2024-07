Cursos técnico e superior gratuitos abrem inscrições em Goiás

São oferecidas 50 vagas para formações, que devem ter início das aulas ainda no mês de agosto

Samuel Leão - 23 de julho de 2024

Basileu França, em Goiânia, é uma das Escolas do Futuro. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Novas cursos técnicos gratuitos, de nível Médio e Superior, foram disponibilizados em Goiânia pela Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França. No total, são 50 vagas ofertadas para as modalidades Artes Visuais, Música e Produção Cênica.

As formações, que ocorrem em regime presencial, estão previstas para começar em agosto de 2024, na própria unidade, situada no Setor Universitário.

No total, foram divulgadas 30 vagas para o curso de Artes Visuais, que recebe inscrições até o dia 31 de julho. Dentre elas, 15 são para o período vespertino e outras 15 para o noturno.

Já para o curso de Música foram ofertadas 20 oportunidades, exclusivamente para o período vespertino, e as inscrições vão até o dia 05 de agosto.

Além destes, também foi aberta uma seleção para o curso de Dança, com foco no estilo contemporâneo, contando com 22 vagas, e para Teatro, com 20. O prazo para inscrições se encerram, respectivamente, nos dias 30 e 28 de julho.

Por fim, o curso de nível superior em Produção Cênica conta com 16 vagas matutinas e 10 no período noturno, com as inscrições se encerrando já no dia 30 de julho. Para ser selecionado, o candidato deve apresentar o histórico escolar do curso de graduação.

Os classificados serão aqueles que tiverem as melhores médias gerais, conforme o quantitativo de vagas ofertadas para cada modalidade. Para consultar mais detalhes acerca do certame, acesse o site da EFG.