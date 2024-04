Bombeiros são acionados para controlar fogo em agência do Vapt Vupt

Chamas foram descobertas pelos vigilantes do prédio, que logo chamaram os militares

Isabella Valverde - 28 de abril de 2024

Bombeiros foram acionados e rapidamente controlaram as chamas. (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Na manhã deste domingo (28), um incêndio tomou conta da sala de informática da agência do Vapt Vupt de Goianésia, localizada na Avenida Pará, Bairro Carrilho.

As chamas foram descobertas pelos vigilantes do prédio, que notaram que uma fumaça preta estranha estava saindo de um dos cômodos do local.

De imediato, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao adentrar no imóvel, foi descoberto que o causador do incêndio teria sido o ar-condicionado da sala.

Os militares controlaram o pequeno foco que ainda existia no lugar e orientaram que os vigilantes deixassem todas as portas e janelas abertas, até que toda a fumaça se dissipasse.

O incêndio não deixou nenhum ferido, mas a sala de informática do Vapt Vupt foi danificada, gerando assim um grande prejuízo financeiro para a agência.