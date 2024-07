6 coisas que não podem ser colocadas no porta-luvas do carro e muitos insistem

Magno Oliver - 24 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Jarol Nelson/Pexels)

Ao sair de casa, é bom termos muito cuidado e atenção com o que vamos deixar dentro do porta-luvas de nossos carros.

Com os altos índices de furtos e a violência urbana, os tempos conturbados que vivemos pedem outras medidas.

Pensando nisso, confira a listinha que separamos para você não errar mais e seguir viagem tranquilamente.

1. Medicamentos

Esses itens exigem um cuidado especial e atenção redobrada no armazenamento.

Medicamentos não podem ficar no porta-luvas, pois precisam ser mantidos sempre em temperatura ambiente. Assim, quando guardados por muito tempo lá, tornam-se menos eficazes. Alguns deles podem até mesmo chegar a explodir.

2. Chicletes

Pode parecer estratégico manter uma embalagem de chiclete lá dentro para uma situação de date, por exemplo, mas a verdade é que não é recomendável o armazenamento lá. Com o aquecimento do carro, corre o risco da goma derreter e causar uma tremenda sujeira lá dentro.

3. Pilhas e baterias

Muito comum as pessoas terem unidades de pilhas e baterias no porta-luvas por conta de situações de possíveis emergências de trânsito ou algo do tipo. No entanto, o calor do sol acaba acelerando o processo de deterioração destes itens e pode causar vazamento de produto químico.

4. Documentos pessoais ou do veículo

Por mais que pareça um local estratégico e sensato de guardar os documentos do seu carro, é o primeiro local que os ladrões vão procurar se arrombarem seu veículo. Você vai estar entregando de bandeja para eles venderem seu carro facilmente. Por isso, prefira a versão digital.

5. Dinheiro

Ainda existem pessoas que guardam quantias de dinheiro no porta-luvas para fins emergenciais ou caso venham precisar para alguma situação. No entanto, grana no porta-luvas vira um alvo fácil para os ladrões.

6. Objetos de valor

Muitas vezes para evitar assalto durante o trajeto, alguns condutores acabam escondendo objetos de valor dentro do porta-luvas para evitar possíveis furtos. Não faça isso! É importante lembrar que muitas apólices de seguro do carro não cobrem itens pessoais roubados do seu carro. Guarde tudo em casa.

