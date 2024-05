6 nomes de mulheres que têm significados surpreendentes e nem todas com eles sabiam

Aquelas que os carregam levam consigo histórias e mistérios

Pedro Ribeiro - 20 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/José Luis Photographer)

Você pode até achar que não, mas existem alguns nomes de mulheres que possuem significados surpreendentes.

Além disso, pesquisas recentes demonstraram que o nome também influência na forma em que nos demonstramos para o mundo e a forma que as pessoas nos enxergam.

Pensando nisso, hoje listamos alguns títulos que fazem parte disso. Veja!

1. Cecília

Para dar início a lista, o significado do nome Cecília é “sábia”, “que consegue enxergar além.”

Outra associação feita com esse nome é “guardiã dos músicos”. Isso porque Santa Cecília é considerada a padroeira dos músicos. Além disso, a sonoridade do próprio nome faz lembrar um suspiro.

2. Brenda

Pode não parecer, as a origem do nome Brenda é um mistério até hoje! Ao que tudo indica, surgiu na Escócia.

O termo pode significar “líder” ou até mesmo “chefe”. Uma pessoa para ser seguida!

3. Gabrielle

Os significados que envolvem o nome Gabrielle evocam força e espiritualidade. Isso acontece, porque ele surgiu como a variação francesa de Gabriela, versão feminina de Gabriel, nome de origem hebraica que significa “homem de Deus”.

Consequentemente, os nomes Gabriela e Gabrielle são interpretados como “mulher de Deus”, “mulher forte de Deus” ou “fortaleza de Deus”

4. Eugênia

Mulheres que carregam esse nome levam consigo uma valorização dos seus ascendência e atributos de nobreza.

Composto pelos elementos eu, que quer dizer “bem, bom” e génos, que significa “raça, estirpe”, fusão que resulta no significado “aquela que tem origem nobre”, “aquela que tem boas origens”.

5. Júlia

Para as Júlias, existem duas supostas origens para esse nome. A primeira significa “filha de Júpiter”. Já a segunda é uma derivação feminina do nome Júlio. Originado no latim Julius. Julius deriva do grego Ioulos, que quer dizer “fofo” ou “macio”.

6. Fernanda

Para fechar nossa lista, aí vai um nome majestoso e rico em significados profundos, Fernanda. O nome de origem germânica, tem suas raízes em nos nomes masculinos Ferdinand ou Fredenando.

Significa “ousada para atingir a paz” ou até mesmo “viajante corajosa”.

