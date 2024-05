Papa Francisco anuncia doação de mais de R$ 500 mil para o Rio Grande do Sul

No domingo, em fala a uma multidão na Praça de São Pedro, Francisco prometeu rezar pela população gaúcha

Folhapress - 09 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube)

EDUARDO SIMÕES – O papa Francisco decidiu doar cerca de 100 mil euros (aproximadamente 556 mil reais) para ajudar as vítimas das enchentes que já mataram pelo menos 107 pessoas no Rio Grande do Sul, disse nesta quinta-feira (9) o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), dom Jaime Spengler.

“Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados”, disse o arcebispo, segundo a Vatican News, a agência de notícias da Santa Sé.

“Este valor foi em torno de 100 mil euros e será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o regional que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível”, acrescentou.

No domingo, em fala a uma multidão na Praça de São Pedro, Francisco prometeu rezar pela população do Rio Grande do Sul, Estado atingido pela pior tragédia climática de sua história, que afetou quase 1,5 milhão de pessoas em 428 de seus 497 municípios e deixou centenas de milhares de desabrigados.

O arcebispo disse ainda que a região sul do Estado, próximo à fronteira com o Uruguai, começa a enfrentar as consequências do desastre com a chegada das águas que inundaram outras regiões gaúchas.