Magno Oliver - 15 de julho de 2024

Casal se beijando. (Foto: Ilustração/Pexels)

Você se considera uma pessoa fiel em um relacionamento amoroso? A infidelidade é uma pauta que existe entre os casais há décadas.

Assim, a tecnologia evoluiu e hoje temos vários sites de relacionamentos e aplicativos de encontros que aumentaram o índice de falta de fidelidade em uma relação.

Dessa forma, usuários no Reddit resolveram votar e criar um ranking com os nomes que mais foram contrários a esse movimento de traição. O casting elencou os fieis que mais se repetiram, na opinião da internet.

6 nomes de homens que mais costumam ser fiéis às mulheres

1. Lucas

O primeiro fiel da lista é o Lucas. Ele é de origem grega e traz em seu significado o temo “luminoso” ou “aquele que ilumina”. Tem uma grande importância histórica e cultural.

Seu histórico de fidelidade vem se perpetuando em várias gerações ao longo dos séculos.

2. Pedro

O segundo lugar da indicação dos internautas foi Pedro.

Conforme a tradição, Pedro é uma pessoa simples nos hábitos, porém que busca sempre a realização intelectual e mental. Romântico, gosta de levar uma vida disciplinada de exercícios físicos e alimentação saudável.

3. Gustavo

O terceiro lugar da lista tem aura bíblica, proteção divina e romantismo no sangue. Lealdade e honestidade estão com os Gustavos do mundo.

O nome tem origem na derivação sueca Gustaf, a partir do germânico latinizado Chustaffus, que significa “protegido por Deus”.

4. Arthur

O quarto lugar vai para Arthur. Esse nome é originário do celta “Artorius”, que significa “urso corajoso”. Dessa forma, o nome evoca a imagem de bravura e força de um urso, personificada em um homem que preza pela fidelidade e lealdade a quem ama.

5. Samuel

O quinto lugar também é mais um ungido dos céus. A nomenclatura vem do hebraico e significa “nome de Deus” ou “ouvido por Deus”. Assim, é cuidadoso, carinhoso e muito recíproco em um relacionamento. Alguns são emocionados, mas não quer dizer que seja um ponto negativo para se relacionar, não é mesmo?

6. Yago

Por fim, os Yagos por aí também são do time fidelidade amorosa. O nome é uma variação da nomenclatura “Jacob”. Na raiz hebraica de sua mitologia, Yago é “aquele que vence”. Traz uma aura de confiabilidade, liderança e segurança amorosa.

