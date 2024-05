Divulgado edital de concurso público com salários de até R$ 9,5 mil em Goiás

Valor da inscrição é de R$ 210, mas beneficiados do CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção da cobrança

Samuel Leão - 04 de maio de 2024

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

A Prefeitura de Rio Verde divulgou um concurso com três cargos diferentes, de nível superior, com remunerações de até R$ 9,5 mil. No total, foram disponibilizadas 10 vagas imediatas.

Já para o cadastro de reserva, foram oferecidas 30 vagas. Os cargos são analista de regulação, voltado para candidatos formados em economia e contabilidade, e analista de fiscalização, ambos com salários de R$ 5.898.

A vaga de procurador autárquico conta com o maior salário do certame, avaliado em R$ 9,5 mil. Apenas este último cargo não terá prova discursiva, mas todos terão provas objetivas e de títulos no processo seletivo.

Avaliações serão realizadas no Campus Universitário Fazenda Fontes do Saber, da Universidade de Rio Verde (UniRV).

Parte dos selecionados irão atuar pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (AMAE). Vale ressaltar que a taxa de inscrição do concurso é de R$ 210, contudo, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea têm direito à isenção da cobrança.

Mais informações, como a data das inscrições e das provas, ainda serão divulgadas pela banca redatora, também da Universidade local. Para consultar o edital, acesse o site da UniRV.