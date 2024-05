Apoio de José Clarimundo a candidata de Roberto Naves gera crise na Assembleia de Deus de Anápolis

Segundo Gabriel Inácio, fiéis vão votar em outros candidatos por "pirraça"

Pedro Hara - 06 de maio de 2024

Eerizania Freitas com José Clarimundo César. (Foto: Reprodução)

Neto do pastor Sebastião José Inácio, da Assembleia de Deus de Anápolis, Gabriel Inácio usou as redes sociais para expor um ‘racha’ dentro da igreja.

O comentário foi feito após a divulgação do vídeo onde o pastor José Clarimundo César, presidente da igreja, anuncia o apoio a pré-candidatura de Eerizânia Freitas (UB).

Sebastião Inácio é um dos religiosos que aparecem no registro compartilhado nas redes sociais da ex-secretária.

Segundo Gabriel Inácio, as decisões tomadas por José Clarimundo só provocou perdas para o ministério e que pastores são coagidos a apoiar os escolhidos por ele.

Ainda segundo o jovem, as escolhas do religioso são motivadas por “interesses pessoais”. Os fiéis também tendem a votar em outros candidatos por “pirraça”, insinuando que a credibilidade do religioso estaria em descrédito na instituição.