Câmara de Anápolis caminha a passos lentos para não punir vereadores, mesmo em casos graves

Na Casa de Leis há desde parlamentares que agrediram esposas até aqueles que denunciaram esquemas de corrupção em campanhas

Pedro Hara - 09 de maio de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis durante sessão. (Foto: Ismael Vieira)

Apesar de já contar com uma nova formação, o Conselho de Ética da Câmara de Anápolis padece dos mesmos problemas antigos.

Um exemplo da falta de ação do colegiado é o caso envolvendo os áudios divulgados pelo Portal 6 e atribuídos ao vereador Delcimar Fortunato (PSDB).

Fontes contaram à Rápidas que os novos integrantes do colegiado ainda não se reuniram para deliberar sobre a situação.

Também foi dito à coluna que mesmo a formação anterior do Conselho de Ética, que foi desfeita com as saídas de João Feitosa (PP) e Eli Rosa (Podemos), que retornaram à condição de suplentes na Casa, não houve conversas para tratar do assunto.

Outro caso emblemático envolve o vereador Edimilson do Mercado Serve Bem (PV). Ele foi denunciado pela esposa à Polícia Civil (PC), alegando ter sido vítima de repetidas agressões.

O caso foi amplamente repercutido à época, mas não houve nenhuma ação por parte do Poder Legislativo.

Atualmente, o Conselho de Ética é presidido por Leandro Ribeiro (MDB). Fred Caixeta (PRTB) é o vice-presidente e Luzimar Silva (PP), Jean Carlos (PL) e Wederson Lopes (UB) são os demais integrantes do colegiado.

Rogério Cruz prepara nova reforma no secretariado municipal

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD), já está com a caneta em punho para iniciar uma nova reforma no secretariado da capital.

As mudanças são decorrentes das eleições. Rogério quer retirar do Paço Municipal aqueles que foram indicados por vereadores que não vão apoiar a reeleição.

Rebeca Romero é a menina dos olhos do PSDB em Anápolis

Rápidas apurou que Rebeca Romero é tratada como o principal nome do PSDB à Câmara de Anápolis.

Ela é vista como alguém com alto potencial, podendo brigar voto a voto com Delcimar Fortunato (PSDB), o único vereador do partido com mandato atualmente na Casa.

Dissertação de mestrado vira projeto de lei em Goiânia

Lucas Kitão (UB) apresentou na Câmara de Goiânia o projeto de lei para a implementação do Centro Municipal de Tratamento com Cannabis Medicinal (CMTCM) na capital.

A proposta é derivada da dissertação de mestrado de Kitão.

MPGO instaura inquérito contra prefeito de Silvânia

O Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou inquérito civil para apurar a suposta prática de improbidade administrativa por parte do prefeito de Silvânia, Dr. Geraldo (PP).

Ele é suspeito de contratar um jornal de Goiânia para realizar matérias com o intuito de se autopromover.

Nota 10

Para a Gol Linhas Aéreas, que anunciou, a partir de julho, voos diretos para o Rio de Janeiro.

A cidade é um dos principais destinos turísticos do país e só era possível chegar realizando conexões.

É esperado que o anúncio diminua o tempo de voo e o valor das passagens.

Nota Zero

Para a Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), que não consegue resolver o problema do mato alto em lotes da capital.

A falta de efetivo para dar conta do trabalho é o principal problema enfrentado pela companhia.