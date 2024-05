Roberto Naves tem nova derrota na Justiça após tentar censurar reportagens do Portal 6

Prefeito de Anápolis usou o Republicanos, partido que ele preside em Goiás, para tentar calar o veículo de comunicação

Pedro Hara - 08 de maio de 2024

Prefeito Roberto Naves durante prestação de contas na Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

A insistência de Roberto Naves em usar o Republicanos de Goiás para tentar censurar o Portal 6 foi novamente rechaçada pela Justiça Eleitoral.

Após ser derrotado em 1ª instância, o prefeito, que é presidente estadual do partido, recorreu da decisão e sofreu um novo revés no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

A tentativa de calar o veículo de comunicação foi em decorrência de reportagens veiculadas pelo site sobre ações do mandatário e do governo dele.

Na ação, a legenda sustentou que o Portal 6 ataca a honra de Roberto ao repercutir fatos e notícias de bastidores. A mera atividade jornalística poderia, conforme a ação, teria o poder de comprometer o processo eleitoral e o pretenso prestígio que o prefeito acredita ter junto à população.

Na decisão, o relator do caso, desembargador Márcio Antônio de Sousa Moraes Júnior, aponta que não há provas de que as matérias veiculadas no Portal 6 ataquem a honra do prefeito ou mesmo do Republicanos.

O magistrado também lembrou que notícias não se tornam falsas apenas porque desagrada agentes políticos.

No entendimento do magistrado, as matérias apresentadas por Roberto apenas repercutem atos políticos sem emitir opinião de “cunho pessoal e/ou pejorativo” e sem apresentar ideias negativas e tendenciosas sobre o prefeito.

Caso queiram recorrer da decisão, Roberto e o Republicanos têm 15 dias úteis para recorrer do acórdão do TRE-GO no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dominguinhos promete reagir caso Mariane Stival seja impedida de disputar Prefeitura de Anápolis

Presidente municipal do PDT, Domingos Paula afirmou que deve buscar assistência jurídica caso Mariane Stival (PDT), seja impedida de disputar a Prefeitura de Anápolis pelo partido. A declaração foi dada nesta terça-feira (07).

Segundo Dominguinhos, caso a direção nacional ou estadual da sigla opte por apoiar outra pré-candidatura, ele vai consultar advogados para lançar a pré-candidata de maneira avulsa.

Matheus Ribeiro assume o lugar de Aava Santiago no PSDB

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Matheus Ribeiro (PSDB) assume o comando do partido na capital.

Ele substitui a vereadora Aava Santiago (PSDB). A troca foi oficializada nesta terça-feira (07).

Projeto para fornecer medidor de pressão arterial gratuitamente é aprovado em Anápolis

Proposto pela vereadora Andréia Rezende (Avante), o projeto de lei que cria uma política pública para fornecer gratuitamente medidores de pressão digital a hipertensos de baixa renda em Anápolis, foi aprovado na Câmara de Anápolis.

Segundo Andréia, já existe previsão no orçamento para a aquisição dos itens, além da uma emenda de R$ 200 mil destinada pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB), com essa finalidade.

Pesquisa eleitoral estranha é recebida com descrédito por políticos em Nerópolis

Chamou a atenção uma pesquisa recentemente divulgada em Nerópolis, na qual um pré-candidato aparece com 19% das intenções de voto.

O curioso é que o mesmo candidato não alcança mais que 2% em outros levantamentos registrados na Justiça Eleitoral.

Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira (08)

Termina nesta quarta-feira (08) o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à população para a regularização do título de eleitor.

Quem não estiver com o documento regularizado pode emitir documentos. participar de concursos públicos, se matricular em universidades, além de outras sanções.

Clubes de Goiânia deixam rivalidade de lado para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova deixaram a rivalidade entre os clubes de lado e se uniram em prol das vítimas do desastre natural no Rio Grande do Sul.

Em uma postagem compartilhada pelos três nas redes sociais, foi divulgado o Pix para ajudar os moradores das cidades afetadas.

Nota 10

Para Rodrigo da Silva, treinador goiano que assumiu o comando da Seleção Brasileira sub-18 masculina de basquete.

Natural de Goiânia, Rodrigo terá como primeiro desafio à frente da seleção a Copa América da categoria, torneio que dá quatro vagas para a Copa do Mundo, em 2025.

Nota Zero

Para Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis pelo estado de abandono dos cemitérios municipais.

A falta de reparos torna os locais terrenos férteis para a presença de cobras, escorpiões e outros animais peçonhentos, que são prejudiciais à população.