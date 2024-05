Ainda dá tempo: 6 faculdades rápidas para pessoas mais velhas fazerem

Carreiras como essas oferecem remunerações interessantes, sem contar o tempo de conclusão que é muito tranquilo e curtinho

Magno Oliver - 10 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/EDUCAPE TV)

O mercado de trabalho é cruel com algumas profissões, principalmente quando os trabalhadores passam dos 40 anos para cima.

À medida que o envelhecimento vai chegando para trabalhadores de algumas profissões, as oportunidades vão diminuindo junto. E tudo não passa de preconceito com quem apenas busca pagar suas contas e sobreviver.

Pensando nisso, um levantamento feito pelo Sebrae mostrou uma listagem com algumas faculdades rápidas que estão de portas abertas para trabalhadores na categoria dos 40+.

1. Estética e cosmética

A área da estética tem crescido cada vez mais no Brasil e a procura por atendimento na área só tem aumentado. Assim, o curso tecnólogo em estética e cosmética tem duração de 2 anos em média. O salário de esteticista e cosmetólogo gira em torno de R$ 2230,00 inicialmente.

2. Serviços jurídicos, cartorários e notariais

O curso de Serviços Jurídicos e Notariais é uma graduação de nível superior com titulação tecnológica com duração média de dois anos. O salário inicial em uma pequena empresa gira em torno de R$ 220,00 e teto de R$ 6800,00 para profissionais de grandes empresas e boa atuação no mercado. Nele, o candidato aprende sobre gestão jurídica e notarial, elaboração de análise de contrato e documentos jurídicos.

3. Design gráfico

No curso tecnológico de design gráfico, o profissional aprende técnicas e disciplinas da área em dois anos de graduação rápida. O curso completo dura quatro anos. Em média, o aluno de graduação dessa área receberá em média R$ 2860,00 inicialmente, com bônus de carreira e aumento com o tempo de mercado. Planejamento gráfico, designer de produtos, moda, design industrial, entre várias outras áreas estão inclusas na listagem de aprendizado na graduação.

4. Gestão comercial

Nessa graduação de duração de dois anos, você aprende sobre prospecção de novos clientes, negociação de contratos, elaboração de propostas comerciais, entre outros. Assim, no cargo de Gestor Comercial se inicia ganhando R$ 3.100,00 de salário e pode vir a ganhar até R$ 7.083,00 mensais.

5. Gestão de recursos humanos

Também com duração de dois anos e uma área bem estratégica presente em diversas empresas. A Gestão de RH recruta e seleciona bons candidatos para integrarem a equipe da empresa. O salário da área começa em R$ 2.611,00 e pode chegar a R$ 9.600,00.

6. Design de interiores

Por fim, nessa carreira, os estudantes se capacitam para projetar espaços, mobiliários e objetos, de acordo com a funcionalidade e harmonia do ambiente. A graduação dura dois anos e o salário inicial é de R$ 2040,25, podendo chegar R$ 19.600,00.

