Grave acidente deixa um morto e 6 feridos em importante rodovia de Goiás

Vítimas chegaram a ser socorridas pelo SAMU, no entanto, uma delas faleceu ainda no local

Thiago Alonso - 10 de maio de 2024

Colisão deixou veículos drasticamente destruídos. (Foto: Divulgação/PC)

Grave acidente envolvendo três veículos, deixou uma pessoa morta e outros seis feridos, na GO-139, durante a tarde desta sexta-feira (10).

A colisão, que causou danos significativos nos veículos, ocorreu na altura do córrego Andorinhas, próximo a Caldas Novas, no Sul goiano.

Assim, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Logo, os profissionais constataram haver uma vítima já em óbito ainda no local do acidente, momento em que foi acionada a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficou sob os cuidados do corpo até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

As demais pessoas envolvidas foram atendidas pelo SAMU e posteriormente encaminhadas para unidades de saúde da região.

Agora, o caso será investigado pelas autoridades competentes.