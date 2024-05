Laudo pericial aponta como foi acidente que matou quatro policiais do COD em Goiás

Na ocasião, condutor do veículo de grande porte foi encaminhado ao hospital

Davi Galvão - 10 de maio de 2024

Os quatro policiais que estavam na viatura não resistiram. (Foto: Redes Sociais)

Dados periciais apontam que o caminhão envolvido no acidente que vitimou os quatro policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) teria invadido a contramão da pista da BR-364, em Cachoeira Alta, resultando na fatalidade.

O laudo foi elaborado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica e levou em consideração as marcas de pneus no asfalto, que serviram para interpretar a dinâmica dos veículos envolvidos no incidente.

Ainda, de acordo com os peritos, a viatura seguia na mão apropriada, quando o caminhão, que trafegava em sentido oposto, invadiu a pista.

Em tempo

O acidente aconteceu nas proximidades do trevo de Caçu, mas ainda no município de Cachoeira Alta, no dia 24 de abril. Na ocasião, o condutor foi encaminhado ao hospital.

As vítimas, todas fatais, são os policiais Gleidson Rosalen Abib, Liziano José Ribeiro Junior, Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e Diego Silva de Freitas.

Gleidson, anapolino de 34 anos, foi o único resgatado com vida do local. Porém, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após ser levado para um hospital da região.