Veja vídeo que fez mercadinho de pequeno município goiano viralizar em todo o Brasil

Vídeo não para de render e já se aproxima da marca das 4 milhões de visualizações

Thiago Alonso - 10 de maio de 2024

Meme brinca com frase do cantor Zé Felipe. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um supermercado de Acreúna, município na região Sudoeste de Goiás, tem viralizado em todo país ao utilizar uma tática de marketing um tanto quanto criativa para anunciar uma promoção.

No registro, que já acumula mais de 3,6 milhões de visualizações, funcionários do estabelecimento brincam com a famosa frase do cantor Zé Felipe: “Coloca o capacete, que lá vem pedrada!”.

Dessa forma, um colaborador aparece literalmente usando um capacete, e em seguida levando uma tijolada — uma licença poética para “pedrada”.

Em seguida, outro homem fala sobre a tal oferta chamada “Quebra Tudo”, onde os clientes poderão aproveitar três dias de economia.

O vídeo, publicado em 21 de março, segue viralizando até hoje, chamando atenção de internautas de todo o Brasil.

Outro ponto curioso, é que o perfil (@economiasupermercadoacr) do estabelecimento de Acreúna, uma cidadezinha de apenas 22 mil habitantes, conta com diversos virais a nível nacional.

Seguidores de todo o país aproveitaram o meme para brincar com a criatividade da equipe:

“Marketing é bom, mas a humilhação do funcionário é ruim”, comentou um internauta.

“Pelo barulho do tombo, não sobreviveu para aproveitar a promoção”, disse um seguidor.

“Sou dono de uma funerária, bora fazer parceria”, brincou outro.