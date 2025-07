Criança deixa bilhete sincero para “fada do dente” após acidente

No fim das contas, a fada do dente pode até ser fictícia, mas a criatividade das crianças são reais e valem ouro

Anna Júlia Steckelberg - 03 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Nem sempre a fada do dente tem vida fácil. Às vezes, ela precisa lidar com acidentes domésticos, letras tortas e até pedidos ousados de reembolso. Foi exatamente o que aconteceu com o pequeno Guilherme, que viralizou nas redes sociais após deixar um recado sincerão para a mítica personagem: “Fada do dente, meu dente caiu no ralo. Discupa. Por favor quero meu dinheiro, o dente vale 100 reais”.

A cartinha, escrita com todo aquele capricho caótico típico das crianças, letras desalinhadas, erros de ortografia e muita sinceridade, virou o post queridinho da semana no Instagram. Quem compartilhou a pérola foi a cirurgiã-dentista Alessandra Mara Lourenço (@dralelourenco), que usa suas redes para divulgar dicas de saúde bucal e aproximar o público desse universo de forma leve e divertida.

O bilhete foi originalmente publicado por Karina Matias (@karina.matiascastro), mãe do Guilherme, e não demorou para que os comentários surgissem em enxurrada, alguns tão criativos quanto o próprio bilhete do Gui.

“Se eu fosse a fada do dente, ia mandar uma cartinha dizendo que os 100 reais foram pelo ralo também”, brincou uma seguidora.

Outra comentou: “Tem que aprender desde cedo que teus problemas são teus!”.

Teve ainda quem compartilhou experiências pessoais: “Minha filha já quis mandar a dentadura da avó pra faturar mais”, e “Minha sobrinha engoliu o dente e agora está indignada porque a fada não veio”.

A publicação, além de render boas risadas, levanta um ponto curioso: a tradição da fada do dente segue firme e forte em muitos lares brasileiros, mas com uma inflação que nem o Banco Central explica. R$ 100 por um dente de leite? Guilherme claramente sabe negociar.

Brincadeiras à parte, a Dra. Alessandra aproveitou o momento para reforçar a importância de cuidar dos dentes desde a infância e incentivar os pais a tornarem a escovação algo lúdico e positivo.

No fim das contas, a fada do dente pode até ser fictícia, mas a criatividade das crianças e o bom humor dos adultos são reais e valem ouro (ou pelo menos, uma nota de 100).

