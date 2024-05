Brinquedo radical dá pane e pessoas ficam de cabeça para baixo em parque da China

Brinquedão, que rodava em 360 graus, parou no ar no momento em que estava mais alto, o que assustou a todos

Folhapress - 11 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

Ao menos 18 pessoas ficaram de cabeça para baixo durante alguns minutos quando uma pane atingiu um brinquedo radical num parque de diversões na China. Felizmente, ninguém se feriu.

Segundo o site The Straits Times, de Cingapura, todos conseguiram ser resgatados, mas muita gente teve tontura. O caso aconteceu no distrito de Fuling, no centro de Chongqing, na China.

O brinquedão, que rodava em 360 graus, parou no ar no momento em que estava mais alto, o que assustou a todos.

Não há informações sobre como foi o resgate. Agora, o brinquedo passa por avaliações constantes para descobrir a origem da pane até que possa ser usado novamente. Outras atrações também são avaliadas.

O incidente aconteceu durante um feriadão chinês, que durou de 1º a 5 de maio.

https://x.com/cz8921469_z/status/1787665928655675830