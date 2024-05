Aniversário de Campo Limpo terá show de Eduardo Costa, Humberto e Ronaldo e outros famosos; saiba mais

Cronograma do evento já foi divulgado e Administração Municipal já sinalizou como será possível conseguir os ingressos

Gabriella Pinheiro - 12 de maio de 2024

Eduardo Costa durante show. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A comemoração do 27º aniversário da cidade de Campo Limpo de Goiás, localizada a 15 km de Anápolis, promete movimentar o município com três dias de festa e apresentações de artistas conhecidos no cenário nacional. A festividade acontecerá nos dias 14, 19 e 20 de julho, no Parque do Peão.

Conforme o cronograma publicado pela Prefeitura, a abertura do evento contará com show do cantor Erikson Raone, conhecido pelos hits “Mexer dançar” e “Cada passo é um tropeço”. Também se apresentam os DJs Keflen e Pablo Silva.

Logo na sequência, no dia 19, será a vez de Eduardo Costa subir ao palco para agitar o público com músicas como “Ainda tô aí”, “Amor violeiro” e “Separação”.

O encerramento do evento será feito pela dupla sertaneja Humberto e Ronaldo. Além deles, o público pode aguardar o show de DJs como Vovô James, Bad Boy, Baile do Demik e de outros locutores.

Segundo a Administração Municipal, os ingressos podem ser obtidos por meio de troca de 1kg de alimento. No entanto, até o momento, a gestão ainda não informou onde e quando a transferência poderá ser feita.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas diretamente no perfil oficial da Prefeitura de Campo Limpo (@prefcampolimpodegoias) no Instagram.