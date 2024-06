Fenômeno nas redes sociais, Padre Patrick confirma show em Goiânia e Anápolis

Ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2024

Padre Patrick . (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conhecido pelos ‘sermões’ e reflexões em tom humorístico, o Padre Patrick, considerado um fenômeno nas redes sociais, confirmou a apresentação do espetáculo “Bença, Padre” em Goiânia e Anápolis.

Na capital, o evento acontecerá no dia 24 de agosto no Teatro Rio Vermelho, que fica na Rua 4, no Setor Central. A abertura dos portões será às 18h enquanto o evento começa às 19h.

Já em Anápolis, a apresentação será realizada no dia 23 de agosto, no mesmo horário, mas no Teatro São Francisco, localizado na Avenida Pinheiro Chagas, no bairro Jundiaí.

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda e podem ser obtidos por meio do site Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 35 e R$ 130, a depender do setor, tipo escolhido e cidade.

Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o religioso utiliza da plataforma para interagir com o público de forma descontraída e conquistou fieis de todo o Brasil.