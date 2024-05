Homem é esfaqueado e morre após apalpar nádegas de jovem no “Forró do Primo”

Companheiro da moça assumiu a autoria do golpe e disse à PM que ação foi motivado pela suposta apalpada

Thiago Alonso - 12 de maio de 2024

Vítima não resistiu aos ferimentos. (Foto: Reprodução)

O que era para ser uma noite com muita música e diversão, acabou em óbito, na cidade de Minaçu, na região Norte de Goiás. Na ocasião, um homem, de 45 anos, foi esfaqueado pelas costas com uma ‘peixeira’, de aproximadamente 20 cm.

O crime ocorreu durante a madrugada deste domingo (12), em um evento de forró.

Dessa forma, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, que à época era apenas um caso de tentativa de homicídio, no qual a vítima já estava no Hospital Municipal Dr. Ednaldo Barbosa Machado.

Chegando lá, foi constatado que o homem havia sofrido perfurações no tórax, na qual a arma branca atravessou as costas até a altura do peito, deixando ele sob cuidados médicos.

No entanto, os militares conseguiram acesso a informações do possível suspeito de ter cometido o crime, se dirigindo até a residência dele.

Chegando lá, identificaram que o suposto autor, de 33 anos, estava em casa juntamente com a esposa, de 28.

Deste modo, ele foi interrogado, assumindo a autoria do caso, pois a vítima teria “mexido” com a companheira dele, apalpando a bunda da jovem.

Quando questionada sobre o fato, ela disse que não tinha conhecimento da situação, e que apenas estava em um bar do evento pegando algumas bebidas.

Assim, foi dada a voz de prisão para o suposto autor, o que deixou a esposa desesperada, atrapalhando o trabalho dos PM’s.

Contudo, após acalmar a jovem, o homem foi levado para uma delegacia, sendo autuado em flagrante.

A vítima, por sua vez, não resistiu aos esforços da unidade de saúde, evoluindo para óbito.

O caso seguirá em investigação pela Polícia Civil (PC).